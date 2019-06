Partouche : solide publication semestrielle

26/06/2019 | 18:20

Le Groupe Partouche a fait état ce mercredi soir d'un Ebitda de 44,8 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2019, contre 39,6 millions d'euros un an plus tôt.



Déjà publié, le chiffre d'affaires du casinotier a, lui, crû de 5% comparativement aux six premiers mois de l'exercice écoulé à 221,9 millions d'euros. La marge s'est établie à 20,2% (+1,5 pt), et le résultat net à 16,6 millions d'euros (contre 13,3 millions un an plus tôt).



“Avec une trésorerie de 67,0 ME, des capitaux propres de 382,9 ME et une dette financière nette de 90,6 ME, la structure financière du Groupe demeure très saine”, assure le groupe.





