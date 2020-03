GROUPE PARTOUCHE : Assemblé Générale Mixte du 1er avril 2020

Assemblée générale mixte du 1er avril 2020

Paris, le 26 mars 2020, à 12h

Groupe Partouche précise ce jour que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, son Assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos le mercredi 1er avril 2020 à 10h au siège de la société, 141 bis rue de Saussure, 75017 Paris, hors la présence des actionnaires.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie plus de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

