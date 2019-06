GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d'affaires à fin avril 2019 Croissance de +5,0 % au 1er semestre à 221,9 M Activité soutenue au 2ème trimestre : +8,0 % à 105,3 M

Chiffre d’affaires à fin avril 2019

Croissance de +5,0 % au 1er semestre à 221,9 M€

Activité soutenue au 2ème trimestre : +8,0 % à 105,3 M€









Paris, le 12 juin 2019, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 2ème trimestre (février – avril 2019) de l’exercice 2019.

Activité soutenue au 2ème trimestre

Au 2ème trimestre 2019, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 168,1 M€ (+7,0 %), porté par toutes les formes de jeux.

En France, le PBJ progresse de 7,2 M€ à 139,5 M€ (+5,4 %). Les machines à sous affichent une hausse satisfaisante de +3,9 % (à 115,5 M€) et les formes électroniques des jeux traditionnels restent dynamiques avec une progression de +13,2 % (à 24,0 M€). Le succès rencontré par le nouveau Casino de Pornic depuis son transfert en novembre 2018 se confirme, avec une hausse solide de son PBJ de +53,4 %. À l’étranger, les jeux online et les paris sportifs continuent leur forte croissance en Belgique (+3,1 M€).

Le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse quant à lui de +8,9% à 83,8 M€ (soit +6,9 M€).

Au global, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’établit à 105,3 M€, en progression de +8,0 %.

Chiffre d’affaires du 1er semestre en hausse de +5,0 % à 221,9 M€

A fin avril, le chiffre d’affaires cumulé 6 mois s’établit à 221,9 M€, en croissance de +5,0 %, avec une progression de +5,2 % à 179,4 M€ du Produit Net des Jeux.

Perspective : ouverture récente du Pasino GRAND d’Aix-en-Provence

Après une campagne de travaux de 18 mois achevée début avril 2019, le Pasino d’Aix-en-Provence se réinvente et devient « Pasino GRAND », un complexe numérique innovant, dédié au divertissement et aux loisirs.

Cette expérience de jeu unique s’est développée autour d’une collaboration avec Moment Factory, studio multimédia canadien, spécialisé dans la conception et la production d’environnements immersifs, qui a créé quatre espaces conceptuels de jeux de nouvelle génération. L’ensemble est agrémenté d’un espace de restauration, le « Grandioz », revisité dans un format buffet.

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1er semestre : mercredi 26 juin 2019, après la clôture de la Bourse

Information financière du 3ème trimestre : mercredi 11 septembre, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 300 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité.





ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2019 2018 Variation Premier trimestre 116,6 113,9 2,4% Deuxième trimestre 105,3 97,5 8,0% Chiffre d'affaires total consolidé 221,9 211,3 5,0%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2019 2018 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 168,1 157,2 7,0% Prélèvements -84,3 -80,2 5,1% Produit Net des Jeux (PNJ) 83,8 77,0 8,9% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 22,2 21,3 4,3% Programme de fidélisation -0,8 -0,8 -5,1% Chiffre d'affaires total consolidé 105,3 97,5 8,0%

2.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2019 2018 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 329,4 314,6 4,7% Prélèvements -150,0 -144,1 4,1% Produit Net des Jeux (PNJ) 179,4 170,5 5,2% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 44,2 42,5 4,0% Programme de fidélisation -1,6 -1,6 0,9% Chiffre d'affaires total consolidé 221,9 211,3 5,0%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2019 2018 Variation Casinos 96,4 90,2 6,9% Hôtels 1,6 1,8 -10,1% Autres 7,2 5,4 33,1% Chiffre d'affaires total consolidé 105,3 97,5 8,0%

3.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2019 2018 Variation Casinos 205,5 196,9 4,4% Hôtels 2,8 3,3 -14,3% Autres 13,5 11,1 21,6% Chiffre d'affaires total consolidé 221,9 211,3 5,0%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

