GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 (fév. à avr.) : 56,9 M (-46 %) - Poursuite d'une très bonne tendance sur la 1ère moitié du trimestre - Fort impact du confinement sur la 2ème moitié

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020

Chiffre d’affaires 3 mois (fév. à avr.) : 56,9 M€ (-46 %)

Poursuite d’une très bonne tendance sur la 1ère moitié du trimestre

Fort impact du confinement sur la 2ème moitié









Paris, le 10 juin 2020, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 2ème trimestre (février - avril 2020) de l’exercice 2020.

Bonne 1ère moitié de trimestre, arrêt de l’activité sur la seconde

La pandémie de Covid-19 a entrainé la fermeture des casinos français à partir du 15 mars et celle des casinos étrangers dans les jours qui ont suivi. En conséquence, le nombre de jours d’exploitation a été amputé de moitié au 2ème trimestre de l’exercice.

Malgré la bonne tendance enregistrée en février et début mars, le Produit Brut des Jeux (PBJ) à 86,9 M€ est en repli de - 48,3 %. En France, il recule de -51,3% à 68,0 M€ (-52,6 % pour les machines à sous à 54,8 M€ et -45,1% pour les jeux traditionnels à 13,2 M€). A l’étranger, grâce à une progression du PBJ des jeux online en Belgique (+60,5 % - hors paris sportifs), le PBJ affiche une baisse moins prononcée (-34,1 % à 18,9 M€). Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une baisse de -44,4 % à 46,7 M€.

Au global, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’établit à 56,9 M€, en recul de -46,0 %.

Chiffre d’affaires du 1er semestre : 183,6 M€ (-17,3%)

A fin avril, la solide croissance enregistrée sur les 4 mois et demi d’ouverture permet d’enregistrer un chiffre d’affaires cumulé 6 mois de 183,6 M€ (-17,3 %) et un Produit Net des Jeux de 149,7 M€ (-16,6 %).

Perspectives

Lancement de la plateforme de jeux online en Suisse

Le Conseil Fédéral a étendu la concession du casino de Meyrin en Suisse, ce qui lui permettra d’exploiter des jeux de casino en ligne. Le lancement est prévu pour l’été 2020, sous la marque Pasino.ch.

Trésorerie renforcée

Dans le contexte de crise sanitaire, un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) a été octroyé par les banques partenaires du Groupe pour un montant de 19,5 M€, venant ainsi améliorer sa trésorerie et permettre de soutenir pleinement la reprise de ses activités.

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1er semestre : jeudi 16 juillet 2020, après clôture de la Bourse

Information financière du 3ème trimestre : mercredi 9 septembre 2020, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie près de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B.

ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffres d’affaires consolidés

En M€ 2020 2019 Variation Premier trimestre 126,7 116,6 +8,6% Deuxième trimestre 56,9 105,3 -46,0% Chiffre d'affaires total consolidé 183,6 221,9 -17,3%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2020 2019 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 86,9 168,1 -48,3% Prélèvements -40,2 -84,3 -52,3% Produit Net des Jeux (PNJ) 46,7 83,8 -44,4% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 10,5 22,2 -52,5% Programme de fidélisation -0,3 -0,8 -58,6% Chiffre d'affaires total consolidé 56,9 105,3 -46,0%

2.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2020 2019 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 261,6 329,4 -20,6% Prélèvements -112,0 -150,0 -25,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 149,7 179,4 -16,6% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 35,2 44,2 -20,4% Programme de fidélisation -1,3 -1,6 -23,8% Chiffre d'affaires total consolidé 183,6 221,9 -17,3%

3- Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité

3.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2020 2019 Variation Casinos 51,2 96,4 -47,0% Hôtels 0,5 1,6 -66,7% Autres 5,2 7,2 -28,3% Chiffre d'affaires total consolidé 56,9 105,3 -46,0%

3.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2020 2019 Variation Casinos 168,6 205,5 -18,0% Hôtels 1,9 2,8 -32,6% Autres 13,0 13,5 -3,7% Chiffre d'affaires total consolidé 183,6 221,9 -17,3%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Pièce jointe