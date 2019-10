GROUPE PARTOUCHE : Nouvelle étape clé en vue de la sortie du plan de sauvegarde

Nouvelle étape clé

en vue de la sortie du plan de sauvegarde

Refinancements bancaire et obligataire d’un montant global de 115.000.000 €

Paris, le 21 octobre 2019, à 7h00

Groupe Partouche annonce avoir mis en place un crédit de refinancement syndiqué d’une maturité de 6 ans amortissable, ainsi qu’une ligne de crédit revolving ayant la même échéance, pour un montant global de 80 M€. Le Groupe se refinancera ainsi auprès d’un pool bancaire de six banques partenaires.

En parallèle, Groupe Partouche émettra un emprunt obligataire de type EuroPP de 35 M€ d’une maturité de 7 ans auprès d’un investisseur institutionnel européen de renom.

Le produit de ces opérations sera consacré au refinancement du crédit syndiqué existant (d’un montant en principal de 78,4 M€ et d’une échéance au 15 décembre 2022) aujourd’hui traité dans son plan de sauvegarde et de dettes existantes du Groupe.

Ces opérations permettront au Groupe d’allonger la maturité moyenne de son endettement, de réduire ses frais financiers et d’exécuter par anticipation son plan de sauvegarde.

La mise à disposition des fonds interviendra avant l’audience du Tribunal de commerce de Paris prévue le 4 novembre prochain au cours de laquelle le Groupe sollicitera auprès du Tribunal de constater l’exécution de son plan et la sortie du plan de sauvegarde. Le délibéré est attendu à l’issue de l’audience.

La ligne revolving a, quant à elle, pour objectif de participer notamment au financement du programme de rénovation de son parc de casinos.

Groupe Partouche a été accompagné dans ces opérations par CIC en tant que chef de file, avec Société Générale.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie près de 4 300 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

Pièce jointe