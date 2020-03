GROUPE PARTOUCHE : assemblée générale du 1er avril 2020

Assemblée Générale du 1er avril 2020

Paris, le 24 mars 2020, à 10h

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour essayer de freiner la circulation du virus, il a été décidé de tenir l'Assemblée générale hors la présence physique des actionnaires. Compte-tenu de la fermeture des établissements recevant du public, cette Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire se tiendra à huis-clos le mercredi 1er avril à 10h.

L'avis préalable à l'Assemblée générale mixte, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises par le Directoire à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le lundi 24 février 2020 dans le numéro 27 du BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires). L'avis de convocation a été publié en date du 9 mars 2020 dans le numéro 19 du Journal des Sociétés, et en date du vendredi 13 mars 2020 au BALO numéro 32.

Ces avis seront consultables sur le site Internet de la société : www.partouche.com

Les bulletins de vote par correspondance doivent être adressés par mail au Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions), au plus tard le 26 mars 2020 à l’adresse suivante : service proxy@cic.fr

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie plus de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

Pièce jointe