GROUPE PARTOUCHE : GROUPE PARTOUCHE SE RENFORCE

Groupe Partouche se renforce

De gauche à droite : Fabrice Paire (Président du Directoire), Martine Monteil et Eric Battesti

PARIS le 8 Janvier 2019, 7h00 CET - Groupe Partouche annonce le début de sa collaboration avec deux éminentes personnalités ayant fait leur carrière au sein du Ministère de l'Intérieur.

Ainsi, depuis le 1er janvier, Madame Martine Monteil et Monsieur Éric Battesti ont débuté leur mission auprès du Président du Groupe.

Groupe Partouche a souhaité s'entourer de l'expertise et de la compétence de ces personnalités afin de l'accompagner dans ses missions et ses rapports avec ses tutelles.

Martine Monteil, Préfet honoraire, récemment élevée à la dignité de grand officier de l'Ordre du Mérite est l'une des premières femmes à devenir commissaire de police. En 1994, elle devient chef de la brigade de répression du banditisme de Paris, puis en 1996 chef de la brigade criminelle.

En 2002, Martine Monteil est nommée directeur régional de la police judiciaire de la Préfecture de police de Paris, avant de prendre la tête de la direction centrale de la Police judiciaire en 2004. Là encore, elle est la première femme à occuper cette fonction. En 2008, elle est nommée préfet, secrétaire générale de la Zone de défense de Paris.

Le Commissaire Général Eric Battesti intègre la Police nationale en 1981 au sein de la Direction des Renseignements Généraux de la Préfecture de Police. Entre 1994 et 1997 il rejoint la police judiciaire de Versailles avant de diriger les Renseignements Généraux en Corse jusqu'en 2007.

Eric Battesti s'oriente par la suite vers la coopération internationale, au poste d'Attaché de Sécurité Intérieure à l'Ambassade de France à Londres, puis en 2013 à Pékin.

Il termine sa carrière, en tant que Chargé de mission près le Conseiller diplomatique du Ministre de l'intérieur.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 500 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0000053548 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

