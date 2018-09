GROUPE PARTOUCHE : CA 3ÈME TRIMESTRE : +1,0% A 100 M - CA CUMULE 9 MOIS : +2,3% A 311 M

GROUPE PARTOUCHE

CA 3ÈME TRIMESTRE : +1,0% à 100 M€ - CA CUMULé 9 MOIS : +2,3% à 311 m€

Paris, le 12 septembre 2018, 18H00 CEST - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre (mai - juillet) de l'exercice 2018.

Croissance de l'activité du 3ème trimestre

Sur le troisième trimestre (mai - juillet) de l'exercice en cours, malgré une fréquentation des casinos en baisse liée à la période caniculaire et à la coupe du monde de football, Groupe Partouche a enregistré, par rapport à la même période un an plus tôt, une croissance de +1,0% de son chiffre d'affaires à 99,9 M€.

Le PBJ du groupe est en légère progression de 0,3%, le recul aux MAS (-1,4%) étant compensé par les jeux traditionnels (comprenant la roulette anglaise électronique) et surtout la forte croissance des paris sportifs (+1,8 M€ soit +71,4%) favorisés quant à eux par la présence de la coupe du monde de football sur la période.

Malgré la hausse du taux de CSG appliqué sur le PBJ des casinos français, le Produit net des jeux progresse de 0,8% à 74,5 M€, grâce notamment au faible taux de prélèvement des paris sportifs.

Avant impact du programme de fidélisation, quasi-stable à -0,8 M€, le chiffre d'affaires hors activités Jeux est en hausse de +1,3% à 26,2 M€.

Chiffre d'affaires cumulé à fin juillet en hausse de +2,3% à 311 M€

A fin juillet, le chiffre d'affaires cumulé 9 mois s'établit à 311,2 M€, en croissance de +2,3%, avec une progression de +1,5% à 245 M€ du Produit net des jeux.

Prochain rendez-vous :

Chiffres d'affaires du 4ème trimestre 2018 : mercredi 12 décembre 2018, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 500 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0000053548 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

INFORMATIONS FINANCIERES

Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45 - Fax : 01.47.64.19.20

Alain Cens, directeur financier info-finance@partouche.com

ACTIVITE EN TABLEAUX

1 - Première application de l'interprétation d'IFRIC 13

La mise en place d'un programme de fidélisation de la clientèle à compter du 1er novembre 2016 a conduit Groupe Partouche à comptabiliser ce programme selon l'interprétation d'IFRIC 13. L'impact sur le chiffre d'affaires a été mesuré une première fois sur le cumul d'activité au 30 avril 2017 (-1 774 k€) sans détail par trimestre.

2 - Chiffre d'affaires consolidé

En M€ 2018 2017 Variation Premier trimestre 113,9* 109,8 3,7% Deuxième trimestre 97,5* 95,6* 1,9% Troisième trimestre 99,9* 98,9* 1,0% Chiffre d'affaires total consolidé * 311,2* 304,3* 2,3%

* après impact du programme de fidélisation

3 - Construction du chiffre d'affaires

3.1 au troisième trimestre

En M€ 2018 2017 Variation PBJ 157,8 157,4 0,3% Prélèvements -83,3 -83,5 -0,2% Produit net des jeux 74,5 73,9 0,8% CA hors PNJ 26,2 25,8 1,3% Programme de fidélisation -0,8 -0,8 -10,2% Chiffre d'affaires total consolidé 99,9 98,9 1,0%

3.2 en cumul

En M€ 2018 2017 Variation PBJ 472,4 466,3 1,3% Prélèvements -227,4 -225,0 1,1% Produit net des jeux 245,0 241,3 1,5% CA hors PNJ 68,6 65,6 4,6% Programme de fidélisation -2,4 -2,6 -8,6% Chiffre d'affaires total consolidé 311,2 304,3 2,3%

4 - Ventilation du CA par secteurs

4.1 au troisième trimestre

En M€ 2018 2017 Variation Casinos 88,4 89,3 -1,0% Hôtels 3,0 3,5 -16,1% Autres 8,5 6,0 41,9% Chiffre d'affaires total consolidé 99,9 98,9 1,0%

4.2 en cumul

En M€ 2018 2017 Variation Casinos 285,3 284,7 0,2% Hôtels 6,3 6,7 -6,9% Autres 19,6 12,9 52,5% Chiffre d'affaires total consolidé 311,2 304,3 2,3%

