Groupe Partouche : ACQUIERT LE CLUB BERRI ET DISPOSE D'UN CLUB DE JEUX PARISIEN

Groupe Partouche annonce avoir finalisé ce jour l’acquisition, principalement auprès de la société Delahaye & Co1 de 95% des titres de la société CLUB BERRI SAS, détentrice d’un bail pour les locaux accueillant le « Club Berri ».

Groupe Partouche dispose ainsi d’un club de jeux dans la capitale complétant son maillage territorial.

« Club Berri » est situé au 11 rue de Berri, à deux pas des Champs-Elysées, dans les anciens locaux du Cercle Gaillon, une adresse mythique du jeu à Paris réputée pour son cadre et sa clientèle de qualité.

Depuis mi-octobre 2019, « Club Berri » a été le 6ème club de jeux parisien ayant reçu une autorisation d’exploitation, parmi les 8 autorisés à ce jour.

Fermé au public depuis le début du confinement, Groupe Partouche souhaite rouvrir les portes du « Club Berri » à la clientèle dès que la situation sanitaire le permettra.

Cette opération fait suite à la promesse de cession signée le 24 février 2020, soumise à des conditions suspensives désormais intégralement levées, dont l’autorisation définitive d’investir du Ministre de l’Intérieur.

Nouveau calendrier financier 2020 :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre : mercredi 10 juin 2020, après la clôture de la Bourse

Résultats du 1er semestre : jeudi 16 juillet 2020 , après clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie plus de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP







1 La société Delahaye & Co conserve 5% du capital.





Pièce jointe