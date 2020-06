Groupe Partouche rouvre ses tables de jeux traditionnels

le 22 juin en France

Paris, le 22 juin 2020, à 18h

Suite au décret n°2020-759 du 21 juin 2020, modifiant le décret n°2020-663 du 31 mai 2020, Groupe Partouche annonce la reprise de l’activité des tables de jeux de ses 38 casinos français, qui sont donc accessibles à compter de ce jour, signant le retour d’une offre complète de jeux.

L’Etat a été à l’écoute des demandes formulées en ce sens, à l’appui notamment du sérieux avec lequel, dans le Groupe Partouche, les conditions d’exploitation ont été assurées depuis le 2 juin pour le respect des règles sanitaires et de distanciation physique au sein des espaces où a été déployée l’offre de machines à sous et de formes électroniques de jeux traditionnels.

Son nouveau club de jeux parisien, le Club Berri, rouvrira ses portes à partir du mercredi 24 juin, suivi du casino d’Ostende en Belgique le 1er juillet.

Depuis la réouverture des casinos français le 2 juin, la reprise d’activité aux machines à sous et aux formes électroniques de jeux traditionnels est satisfaisante, actant l’attachement de la clientèle à l’environnement sécurisé qui lui est proposé au sein des casinos Partouche.

