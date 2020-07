Groupe Pizzorno Environnement : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ PAR PIZZORNO ENVIRONNEMENT AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2020 :

7 393 titres

92 023,34 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 7 420 titres 102 868,60 EUR 237 transactions VENTE 11 667 titres 160 654,85 EUR 235 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/19, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 640 titres

41 777,56 Euros en espèce



Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,224 titres

87 807,04 Euros en espèce

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 est de 218 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA







PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93





ANNEXE

Achats Vente GPE FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 237 7 420 102 868,60 235 11 667 160 654,85 01/01/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2020 2 4 53,35 1 1 13,45 03/01/2020 2 101 1 343,30 1 1 13,30 06/01/2020 3 104 1 372,50 1 1 13,20 07/01/2020 2 91 1 192,15 1 1 13,15 08/01/2020 1 1 13,15 1 1 13,15 09/01/2020 1 1 13,10 1 1 13,10 10/01/2020 1 1 13,10 1 1 13,10 13/01/2020 1 1 13,00 1 1 13,00 14/01/2020 1 1 13,05 1 1 13,05 15/01/2020 2 91 1 174,10 1 1 13,10 16/01/2020 1 1 12,90 1 1 12,90 17/01/2020 1 1 13,00 1 1 13,00 20/01/2020 1 1 13,20 4 564 7 497,40 21/01/2020 1 1 13,35 1 1 13,35 22/01/2020 1 1 13,15 2 88 1 174,60 23/01/2020 1 1 13,25 1 1 13,25 24/01/2020 1 1 13,25 1 1 13,25 27/01/2020 3 131 1 726,40 1 1 13,40 28/01/2020 1 1 13,10 1 1 13,10 29/01/2020 1 1 13,25 1 1 13,25 30/01/2020 1 1 13,15 1 1 13,15 31/01/2020 1 1 13,05 1 1 13,05 03/02/2020 1 1 13,25 2 2 26,50 04/02/2020 1 1 13,00 1 1 13,00 05/02/2020 4 341 4 374,45 1 1 13,20 06/02/2020 1 1 12,65 3 210 2 688,75 07/02/2020 1 1 12,80 2 2 25,80 10/02/2020 2 33 422,55 1 1 12,95 11/02/2020 1 1 12,95 1 1 12,95 12/02/2020 1 1 12,95 1 1 12,95 13/02/2020 1 1 12,90 1 1 12,90 14/02/2020 1 1 12,85 1 1 12,85 17/02/2020 1 1 13,00 1 1 13,00 18/02/2020 1 1 13,00 1 1 13,00 19/02/2020 1 1 12,95 1 1 12,95 20/02/2020 2 100 1 285,05 2 147 1 932,80 21/02/2020 2 8 102,85 2 16 210,15 24/02/2020 7 521 6 551,75 4 298 3 931,60 25/02/2020 2 2 24,50 1 1 12,25 26/02/2020 1 1 12,35 1 1 12,35 27/02/2020 2 101 1 247,40 1 1 12,40 28/02/2020 1 1 12,35 2 6 74,85 02/03/2020 1 1 13,70 2 18 227,90 03/03/2020 2 18 221,85 3 330 4 207,50 04/03/2020 1 1 12,45 1 1 12,45 05/03/2020 2 81 1 008,55 1 1 12,55 06/03/2020 6 451 5 481,05 2 2 25,10 09/03/2020 11 801 9 284,85 1 1 12,35 10/03/2020 1 1 11,00 4 652 7 243,75 11/03/2020 2 40 432,00 2 2 21,90 12/03/2020 5 361 3 875,55 3 383 4 261,45 13/03/2020 1 1 10,70 2 62 678,65 16/03/2020 4 321 3 388,10 1 1 10,60 17/03/2020 1 1 10,55 1 1 10,55 18/03/2020 1 1 10,55 1 1 10,55 19/03/2020 1 1 10,50 1 1 10,50 20/03/2020 1 1 10,55 3 201 2 163,55 23/03/2020 2 51 538,30 2 46 503,55 24/03/2020 4 111 1 172,45 2 2 21,95 25/03/2020 1 1 10,90 2 221 2 419,90 26/03/2020 1 1 10,95 1 1 10,95 27/03/2020 1 1 10,95 1 1 10,95 30/03/2020 1 1 10,90 1 1 10,90 31/03/2020 3 58 613,10 2 34 373,90 01/04/2020 5 113 1 184,60 1 1 10,90 02/04/2020 8 221 2 192,30 1 1 10,30 03/04/2020 1 1 10,10 1 1 10,10 06/04/2020 1 1 10,10 1 1 10,10 07/04/2020 1 1 10,10 4 492 5 099,50 08/04/2020 1 1 10,40 2 13 137,60 09/04/2020 3 53 541,00 7 812 8 744,80 10/04/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 13/04/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 14/04/2020 3 50 582,40 8 941 10 983,20 15/04/2020 7 283 3 282,30 3 38 455,80 16/04/2020 1 1 11,60 1 1 11,60 17/04/2020 1 1 11,70 3 161 1 887,70 20/04/2020 1 1 11,90 5 581 7 149,90 21/04/2020 1 1 12,40 2 131 1 624,40 22/04/2020 2 5 60,80 3 361 4 531,40 23/04/2020 1 1 12,60 4 401 5 208,60 24/04/2020 2 8 105,70 1 1 13,30 27/04/2020 3 172 2 490,40 6 581 8 257,00 28/04/2020 7 341 4 828,90 2 58 818,60 29/04/2020 2 81 1 109,70 2 121 1 729,70 30/04/2020 2 51 714,00 3 191 2 802,00 01/05/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 04/05/2020 3 22 310,20 2 101 1 494,10 05/05/2020 1 1 14,90 7 521 8 211,90 06/05/2020 3 71 1 106,10 4 491 8 014,10 07/05/2020 1 1 16,30 2 101 1 656,30 08/05/2020 1 1 16,20 1 1 16,20 11/05/2020 4 231 3 650,50 2 2 33,00 12/05/2020 1 1 16,40 3 248 4 082,90 13/05/2020 1 1 16,50 1 1 16,50 14/05/2020 1 1 16,50 1 1 16,50 15/05/2020 2 81 1 320,50 1 1 16,50 18/05/2020 1 1 16,60 4 231 3 920,60 19/05/2020 1 1 17,40 3 161 2 854,40 20/05/2020 2 81 1 442,00 1 1 18,00 21/05/2020 2 14 249,50 1 1 18,10 22/05/2020 1 1 18,20 3 141 2 626,20 25/05/2020 6 321 5 784,80 2 152 2 736,80 26/05/2020 3 97 1 779,30 4 211 3 918,10 27/05/2020 1 1 18,30 2 81 1 514,30 28/05/2020 1 1 19,00 2 91 1 729,00 29/05/2020 2 81 1 499,00 1 1 19,00 01/06/2020 1 1 19,00 5 321 6 189,00 02/06/2020 1 1 19,50 3 251 4 938,50 03/06/2020 2 201 3 919,90 2 55 1 094,50 04/06/2020 1 1 19,70 2 5 98,90 05/06/2020 1 1 19,90 1 1 19,90 08/06/2020 1 1 19,70 2 69 1 393,30 09/06/2020 1 1 20,20 2 131 2 672,20 10/06/2020 2 201 3 980,40 2 64 1 305,60 11/06/2020 2 201 3 980,20 1 1 20,20 12/06/2020 1 1 20,00 1 1 20,00 15/06/2020 2 191 3 782,20 1 1 20,20 16/06/2020 2 37 732,60 1 1 19,80 17/06/2020 1 1 20,20 1 1 20,20 18/06/2020 1 1 20,00 1 1 20,00 19/06/2020 1 1 20,00 1 1 20,00 22/06/2020 2 139 2 752,20 1 1 19,80 23/06/2020 1 1 20,20 1 1 20,20 24/06/2020 1 1 20,00 1 1 20,00 25/06/2020 2 76 1 505,00 1 1 20,00 26/06/2020 1 1 20,00 1 1 20,00 29/06/2020 1 1 19,80 1 1 19,80 30/06/2020 1 1 19,80 1 1 19,80

