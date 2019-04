Groupe Pizzorno Environnement : Chiffre d'affaires 2018

Communiqué de presse - Draguignan, le 11 avril 2019

Chiffre d'affaires 2018

| Activité 2018 à 232,9 M€ en croissance de +1,1%

| Des perspectives 2019 bien orientées : dynamique commerciale forte avec 123 M€ de contrats renouvelés

| Carnet de commandes fin janvier 2019 : 839 M€1

Chiffre d'affaires au 31/12 230,3 232,9 +1,1%

Activité 4ème trimestre 56,3 56,2 +0,1%

En M€ 2017 2018* Var. (%) Propreté 160,7 168,1 +4,6% Traitement - Valorisation 69,6 64,8 -4,8% Propreté 39,8 41,6 +4,6% Traitement - Valorisation 16,4 14,6 -11,4%

* Données non encore revues par les auditeurs

Activité et faits marquants

Le 4ème trimestre 2018 de PIZZORNO Environnement ressort stable à 56,2 M€ par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Comme précédemment annoncé, l'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2018 de 14,6 M€, principalement impacté par l'arrêt d'activité du Cannet-des-Maures conjugué à un effet de base important (progression de +13,9% au 4e trimestre 2017).

La branche Propreté en croissance de +4,6%, bénéficie du démarrage des nouveaux contrats avec un chiffre d'affaires de 41,6 M€.

Ainsi, l'ensemble de l'exercice 2018 s'inscrit en légère progression de +1,1% à 232,9 M€, dont l'international représente 8% de l'activité globale.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'activité Zephire2 dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon s'inscrit en légère progression à 27,5 M€ au 31 décembre 2018.

1 Incluant 51% de l'activité Zephire

2 Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

1

Perspectives et développements

Dans le cadre de son processus d'arrêté des comptes annuels 2018, le Groupe sera amené d'une part, à déprécier certains actifs corporels, et d'autre part, à augmenter ses provisions pour suivi de poste d'exploitation en conséquence de l'arrêt du site du Cannet-des-Maures. Ceci aura un impact significatif mais non récurrent, sur son résultat opérationnel consolidé au 31 décembre 2018 et sera sans impact cash.

Par ailleurs, suite à la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables issus du centre de tri du Broc, le Groupe PIZZORNO Environnement a signé un protocole d'accord pour l'arrêt des activités de ce centre avec prise d'effet au 31 mai 2019.

En revanche, l'année 2019 bénéficiera des reconductions de contrats représentant un chiffre d'affaires cumulé de 123 M€. A l'instar du marché de location et transport de bennes des déchetteries du Golfe de Saint-Tropez renouvelé pour une durée de 4 ans et un montant de 1,7 M€.

Par ailleurs, PIZZORNO Environnement a poursuivi sa stratégie de conquête de nouveaux marchés via un renforcement de sa présence nationale illustrée par le nouveau contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés de la ville de Thiais (94), représentant un chiffre d'affaires de 2,7 M€ sur une période de 3 ans (démarrage le 1er janvier 2019).

Le Groupe bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 839 M€ (fin janvier 2019), incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (société mise en équivalence).

Prochaine publication : résultats annuels 2018 le 29 mai 2019 (après bourse)

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est de 232,9 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

PIZZORNO ENVIRONNEMENT Relations analystes / Investisseurs Relations Presse Maria de VIA CARROZZA ACTUS finance & communication ACTUS finance & communication Directeur Financier Corinne PUISSANT Anne-Catherine BONJOUR m.carrozza@pizzorno.com cpuissant@actus.fr acbonjour@actus.fr Tel. : 04 94 50 50 50 Tel. 01 53 67 36 77 Tel. 01 53 67 36 93

2