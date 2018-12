Une activité en croissance de 1,5% à 176,7 M€

Renouvellement étendu d'un marché avec le Sittomat de 5,8 M€

Renouvellement du contrat de collecte du 15ème arrondissement de Paris pour 49,2 M€

Chiffre d'affaires consolidé en M€ 2017 2018* Var. (%) Chiffre d'affaires consolidé 9 mois 174,0 176,7 +1,5% Propreté 120,9 126,5 +4,6% Traitement - Valorisation 53,2 50,2 -5,5% Activité 3ème trimestre 62,3 61,5 -1,4% Propreté 42,8 44,5 +4,1% Traitement - Valorisation 19,6 16,9 -13,5%

Activité et faits marquants



Pour le troisième trimestre 2018, PIZZORNO Environnement réalise un chiffre d'affaires consolidé de 61,5 M€ en léger retrait de 1,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité Traitement-Valorisation présente un chiffre d'affaires de 16,9 M€ contre 19,6 M€ un an plus tôt subissant d'une part d'un effet de base important (croissance de +19,3% au 3e trimestre 2017), et d'autre part, de l'arrêt de l'activité du site du Cannet-des-Maures intervenu le 7 août dernier (cf communiqué du 16 mai 2018).

L'activité Propreté affiche un chiffre d'affaires de 44,5 M€ en progression de 4,1% bénéficiant du démarrage de nouveaux contrats.

Ainsi, à l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le Groupe PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d'affaires de 176,7 M€, en croissance de 1,5% par rapport au 30 septembre 2017.



Perspectives

L'arrêt du site du Cannet-des-Maures et les effets de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables issus du centre de tri du Broc auront une incidence négative sur le résultat de l'exercice.

Néanmoins, le Groupe bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 889 M€ (au 30/06/2018), incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (société mise en équivalence).



PIZZORNO Environnent renouvelé par le Sittomat pour des prestations étendues

PIZZORNO Environnement a été renouvelé par le Sittomat pour le contrat relatif à l'exploitation du quai de transfert de la Môle (83) avec des prestations élargies et pour le transport des déchets. L'ensemble de ces activités représente un contrat d'une durée de 4 ans pour un montant de 5,8 M€.

Au travers de ce nouveau contrat, PIZZORNO Environnement exploitera un site multimodal qui a pour objectif de valoriser 100% des ordures ménagères du Golfe de Saint-Tropez avec un processus de mise en balles permettant de réguler les apports vers l'UVE de Toulon tout au long de l'année. Le quai de transfert a également fait l'objet de travaux importants pour permettre le transfert des collectes sélectives et le tri des encombrants.



PIZZORNO Environnement reconduit pour le contrat de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables du 15ème arrondissement

Dans la continuité du premier semestre dont 72 M€ de contrats ont été renouvelés, le Groupe a été reconduit par la ville de Paris (hors lots du 10ème et 18ème arrondissements arrivés à terme) pour le contrat de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables du 15ème arrondissement pour un montant de 49,2 M€ pour une durée de 3 ans renouvelable une fois 3 ans (à partir de juin 2019).



PIZZORNO Environnement passe au BIO GNV

Sur l'exploitation de Vénissieux, PIZZORNO Environnement va remplacer le GNV utilisé actuellement par du BIO GNV issu de la méthanisation des boues de la station d'épuration du Grand Lyon « la Feyssine », qui représente une production annuelle de 400 tonnes.

Ce BIO GNV produit localement est une énergie 100% renouvelable et sera utilisé à partir du mois de janvier 2019, dans le cadre de l'avitaillement d'environ 26 camions. Les émissions de gaz à effet de serre ainsi évitées sont de 1 400 tonnes équivalent CO2.

