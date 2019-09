Chiffre d'affaires de 109,9 M€ au premier semestre 2019

Renouvellement du marché de collecte de la ville de Nice : 18 M€ sur 4 ans

Renforcement du Groupe en Ile-de-France



Chiffres d'affaires consolidé en M€ 2018 20191 Var. (%) Activité 1er semestre 115,3 109,9 -4,7% Propreté 81,9 84,3 +2,9% Traitement - Valorisation 33,3 25,6 -23,3% Activité 1er trimestre 55,4 53,3 -3,8% Propreté 39,4 41,0 +4,0% Traitement - Valorisation 16,0 12,3 -23,0% Activité 2ème trimestre 59,9 56,7 -5,5% Propreté 42 ,6 43,3 +1,8% Traitement - Valorisation 17,3 13,2 -23,4%

1 Données non encore revues par les auditeurs



Activité et faits marquants

Sur le premier semestre 2019, PIZZORNO Environnement réalise un chiffre d'affaires consolidé de 109,9 M€ en retrait de 4,7% comparé au 30 juin 2018, principalement impacté par l'arrêt de sites de Traitement et Valorisation.

L'activité Propreté atteint un chiffre d'affaires de 84,3 M€ en croissance de 2,9% qui reflète l'ensemble des reconductions de contrats, fruit d'une stratégie dynamique en termes de fidélisation clients.

L'activité Traitement-Valorisation présente un chiffre d'affaires en fort recul de 23,3% à 25,6 M€ sur les six premiers mois de l'exercice contre 33,3 M€ un an plus tôt, subissant d'une part, l'arrêt du site du Cannet-des-Maures (Août 2018) et d'autre part, celui du centre de tri du Broc (Mai 2019) en conséquence de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables.

Conformément à la stratégie de développement, l'activité du premier semestre 2019 à l'international ne représente plus que 7% du chiffre d'affaires global. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de l'aire toulonnaise, le chiffre d'affaires non consolidé de Zephire1 reste stable au 30 juin 2019 et s'élève à 13,1 M€.

Reconduction d'un contrat de collecte par la ville de Nice

Après les villes de la Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier (contrat de 52 M€ sur 6 ans), la Métropole de Nice Côte d'Azur a de nouveau renouvelé sa confiance à PIZZORNO Environnement. D'une durée de 4 ans et d'un montant total de 18 M€ (à compter du 1er décembre 2019), ce contrat inclut la collecte des ordures ménagères résiduelles et des emballages ménagers recyclables du territoire de Nice Nord/Est et des ordures ménagères résiduelles d'une partie de Nice Centre.

Un nouveau marché avec la commune d'Orly

Après avoir remporté le contrat de collecte de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, PIZZORNO Environnement renforce de nouveau sa présence en région Ile-de-France avec un nouveau contrat pour la propreté et entretien des voiries de la ville d'Orly (94), représentant un chiffre d'affaires de 1,0 M€ sur une période de 4 ans.

1 Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

