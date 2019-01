Groupe Pizzorno Environnement : Contrat de liquidité

Communiqué de presse - Draguignan, le 17 janvier 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Louis Capital Markets

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement, confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date 31 décembre 2018 :

▪ 9 858 titres

▪ 63 946,68 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

▪ 7 381 titres

▪ 105 749,92 euros en espèces

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2017 est de 230,3 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

PIZZORNO ENVIRONNEMENT Relations analystes / Investisseurs Relations Presse Maria de VIA CARROZZA ACTUS finance & communication ACTUS finance & communication Directeur Financier Corinne PUISSANT Anne-Catherine BONJOUR m.carrozza@pizzorno.com cpuissant@actus.fr acbonjour@actus.fr Tel. : 04 94 50 50 50 Tel. 01 53 67 36 77 Tel. 01 53 67 36 93

1