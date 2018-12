Groupe Pizzorno Environnement : Convention de partenariat entre PIZZORNO Environnement et GRDF

Draguignan, le 20 décembre 2018,

Transition énergétique et économie circulaire,

PIZZORNO Environnement et GRDF signent une convention de partenariat.

PIZZORNO Environnement, spécialiste de la gestion des déchets et GRDF, opérateur historique de distribution de gaz, ont signé une convention de partenariat visant à développer la production et l'utilisation de gaz renouvelable.

C'est à l'occasion du dernier salon Pollutec que PIZZORNO Environnement et GRDF ont signé une convention dans laquelle les deux parties s'engagent à :

 la réalisation d'unités de production de gaz renouvelable et particulièrement d'installations d'injection de biométhane dans les réseaux de distribution,

 développer l'utilisation de véhicules à faibles émissions fonctionnant au GNV (Gaz Naturel Véhicule) et BioGNV.

Ce partenariat s'inscrit dans la droite ligne de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et vise un double objectif, à la fois répondre à l'obligation d'injection de 10 % de gaz renouvelable dans la consommation finale en 2030 et développer la valorisation des déchets, notamment biodéchets et déchets organiques, par la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de l'économie circulaire…

Le développement de la filière méthanisation permet par la valorisation énergétique des déchets de produire localement un gaz renouvelable, limitant ainsi le recours à des importations lointaines, coûteuses et à fort impact environnemental.

Cette logique d'économie circulaire prend toute sa dimension sur l'exploitation de Vénissieux (69), où PIZZORNO Environnement va substituer le GNV utilisé actuellement dans les bennes de collecte par du BioGNV issu de la méthanisation des boues de la station d'épuration du Grand Lyon « la Feyssine », soit une production annuelle de 400 tonnes.

Ce BioGNV produit localement est une énergie 100% renouvelable et sera utilisé à partir du mois de janvier 2019, dans le cadre de l'avitaillement d'environ 26 camions. Les émissions de gaz à effet de serre ainsi évitées seront de 1 400 tonnes équivalent CO2.

… engagé dans la mobilité durable

Pour répondre aux exigences de la ville de demain : plus propre, plus silencieuse et plus durable, PIZZORNO Environnement s'est engagé dans une démarche de réduction des émissions de CO2 en privilégiant les véhicules fonctionnant au GNV, bioGNV et à l'électricité. L'exploitation de ces véhicules propres s'accompagne, dans le cadre du partenariat avec GRDF, de la réalisation de stations d'avitaillement.

C'est déjà le cas à Vénissieux et prochainement à Draguignan (83) où une station GNV servira conjointement aux camions de transports des déchets et aux autocars interurbains.

PIZZORNO Environnement s'est engagé à ce qu'en 2021, 21% de son parc roulant fonctionne à une énergie alternative plus respectueuse de l'environnement.

A propos de PIZZORNO Environnement

Entreprise familiale née Il y a plus de 40 ans dans le Var, PIZZORNO Environnement compte près de 3 000 collaborateurs et intervient dans plus de 600 collectivités et industriels dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

