Groupe Pizzorno Environnement : PIZZORNO Environnement a affronté une cyberattaque

Communiqué de presse - Draguignan, le 11 avril 2019

PIZZORNO Environnement a affronté une cyberattaque

PIZZORNO Environnement a fait l'objet d'une cyberattaque le mardi 19 mars 2019. Les systèmes informatiques du Groupe ont immédiatement été suspendus pour arrêter la propagation du programme malveillant identifié comme étant un virus de type « crypto virus ».

Un dispositif de reprise d'activités a été mis en place dans les plus brefs délais dans toutes les filiales du Groupe, la priorité ayant été donnée à la restauration des données comptables, financières et administratives.

PIZZORNO Environnement a été accompagné tout au long de la phase de restauration d'une société experte en sécurité et récupération des données. Ainsi, PIZZORNO Environnement confirme qu'aucun risque de contamination et de propagation à ses clients n'a été identifié. Le Groupe a fait le choix de tenir informés ses clients du processus de rétablissement en cours.

Par ailleurs, l'exécution des missions de propreté, collecte, traitement et valorisation des déchets n'a pas été impactée par cette cyberattaque.

Ayant comme priorité la protection des intérêts de ses clients et de ses salariés, le Groupe a pris toutes les mesures techniques et judiciaires nécessaires notamment en déposant plainte auprès du Procureur de la République et en collaborant avec les autorités compétentes.

Cet évènement ayant ralenti l'ensemble du processus d'arrêté des comptes 2018, PIZZORNO Environnement a informé l'AMF d'un report de publication de ses comptes annuels au 29 mai 2019.

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est de 232,9 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

