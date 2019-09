Groupe Pizzorno Environnement : RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ DE PROPRETÉ ET DE COLLECTE DE LA SEYNE-SUR- MER ET DE SAINT-MANDRIER : 52 M EUR

PIZZORNO Environnement a été reconduit par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, pour le compte des villes de la Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier, dans le cadre du marché de propreté et de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables.

D'une durée de 6 ans et d'un montant total de 52 M€ (à compter du 1er septembre 2019), ce contrat inclut également le marché de propreté et de collecte de Saint-Mandrier à partir du 1er janvier 2020.

Une dimension sociale et environnementale

Pour réaliser l'ensemble de ces prestations, le parc de véhicules a entièrement été renouvelé. Au total, près d'une soixantaine d'engins et matériel roulants seront en service. 45 % des véhicules de nettoiement fonctionneront à l'électricité pour limiter les impacts environnementaux et les nuisances sonores. Les véhicules thermiques, quant à eux, respectent la dernière norme d'émissions euro 6.

Le volet social de ce nouveau contrat prévoit plus de 9 000 heures d'insertion par an formalisées par un engagement de 12 contrats d'insertion professionnel d'intérim (CIPI) auprès de personnes éloignées de l'emploi. Cette démarche prolonge les engagements sociaux des précédents contrats qui ont permis la transformation de contrats précaires en CDI.

L'ensemble des prestations proposées permettent aux administrés de bénéficier d'un service qualitatif avec notamment une augmentation des fréquences de collecte et une simplification de la collecte sélective.

Ce renouvellement illustre parfaitement le savoir-faire développé par PIZZORNO Environnement depuis plusieurs années au service des communes et sa capacité à proposer une organisation adaptée aux exigences de ses clients.

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est de 233 M€ - www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

