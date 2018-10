Groupe Pizzorno Environnement : Résultats 1er semestre 2018

Communiqué de presse - Draguignan, le 25 octobre 2018 - 18h00

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018

| Croissance de l'activité de 3,1% à 115,3 M€ au 30 juin 2018

| EBE1 : 16,2 M€ soit 14% du chiffre d'affaires

| Bénéfice net part du Groupe de 4,1 M€

Les comptes consolidés condensés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 12 octobre 2018. Les comptes consolidés condensés ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes.

Données consolidées en M€ S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 111,74 115,26 Excédent Brut d'Exploitation1 17,69 16,17 15,8% 14,0% Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (14,60) (16,20) Résultat opérationnel 3,08 (0,03) 2,8% - Coût de l'endettement financier net (0,75) (0,46) Autres produits et charges financiers 1,18 0,94 I.S. (0,09) 0,79 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (0,13) 2,85 Résultat net de l'ensemble consolidé 3,27 4,09 Résultat net part du Groupe 3,24 4,06 Opérations d'investissements 15,16 7,35 Capacité d'Auto Financement (après coût de l'endettement 18,49 18,12 financier net et impôt) En % du CA

En % du CA

1 Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

Une performance opérationnelle en retrait

Sur l'ensemble du premier semestre 2018, PIZZORNO Environnement a enregistré une croissance de ses activités de 3,1% pour atteindre un chiffre d'affaires de 115,3 M€ contre 111,7 M€ au premier semestre 2017. L'activité Propreté en hausse de 4% sur la période bénéficie du démarrage de nouveaux contrats. L'activité Traitement et Valorisation présente quant à elle un chiffre d'affaires de 33,3 M€ en progression de 1,1%.

L'Excédent Brut d'Exploitation qui s'établit à 16,2 M€ au 30 juin 2018, représentant une marge de 14% du chiffre d'affaires, reflète d'une part, des coûts ponctuels de travaux et de réaménagements d'un de nos sites de traitement au Maroc et, d'autre part, l'impact important de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables issus du centre de tri du Broc qui n'ont pas pu être valorisés tel que prévu dans notre modèle économique.

1

Ainsi, au 30 juin 2018, le résultat opérationnel ressort à l'équilibre (-0,03 M€), contre 3,1 M€ au 30 juin 2017.

Le coût de l'endettement financier net s'améliore de 0,3 M€ pour ressortir à -0,5 M€ (contre -0,8 M€ au 30 juin 2017).

Après prise en compte de l'impôt, le bénéfice net part du Groupe, en croissance de +25,5% s'élève à 4,1 M€, représentant une marge nette part du Groupe de 3,6%. La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à 2,8 M€ contre -0,1 M€ au 30 juin 2017, bénéficiant d'une reprise de provision de 2,8 M€ constatée antérieurement sur la société ZEPHIRE, suite à une stabilisation de ses résultats et des perspectives encourageantes.

Une structure financière solide

Au cours du premier semestre 2018, le Groupe a maintenu un fort niveau de trésorerie disponible à hauteur de 51,2 M€ contre 52,2 M€ au 31 décembre 2017 (48,6 M€ au 30 juin 2017).

L'endettement net au 30 juin 2018 s'élève à 52,3 M€ et les fonds propres du Groupe à 73,5 M€.

Le Groupe a généré une Capacité d'Auto Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 18,2 M€ contre 18,5 M€ un an auparavant.

Perspectives du second semestre 2018

Conformément à la décision du Tribunal Administratif de Toulon et comme annoncé(communiqué du 16 mai 2018), le Groupe PIZZORNO Environnement a arrêté son activité sur le site du Cannet-des-Maures le 7 août dernier. Outre des reclassements et des licenciements pour motifs économiques pour une partie du personnel du site, la société rappelle que cet arrêt entrainera une baisse du chiffre d'affaires estimée à 5 M€ sur l'ensemble de l'exercice et aura une incidence négative sur le résultat de l'exercice.

Par ailleurs, la rentabilité du Groupe de l'activité Tri, Valorisation supportera toujours les effets de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables issus du centre de tri du Broc.

Le Groupe a poursuivi ses actions en termes de fidélisation clients en renouvelant plusieurs contrats pour un montant cumulé de 72 M€. De plus, conformément à sa stratégie de conquête de parts de marché via un renforcement de sa présence nationale, PIZZORNO Environnement a remporté un nouveau contrat en Ile-de-France pour la collecte des déchets ménagers et assimilés de la ville de Thiais (94), représentant un chiffre d'affaires de 2,7 M€ sur une période de 3 ans (démarrage le 1er janvier 2019).

Au 30 juin 2018, le Groupe bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 889 M€, incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (société mise en équivalence).

Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2018

PIZZORNO Environnement annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2018. Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressewww.pizzorno.comdans l'onglet « Investisseurs » rubrique Publications ainsi que sur le sitewww.actusnews.com.

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2017 est de 230,3 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA