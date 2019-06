Groupe Pizzorno Environnement : Résultats annuels 2018

Une activité en croissance de 1,1% à 233 M€

Carnet de commandes fin janvier 2019 : 839 M€ 1

Renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers de la Communauté d'Agglomération Dracénoise 42,5 M€ sur 6 ans

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 4 juin 2019. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel 2018.

IFRS - Données consolidées en M€ 2017 2018 Chiffre d'affaires 230,3 233,0 Excédent Brut d'Exploitation2 39,1 31,8 En % du CA 17,0% 13,7% Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (31,3) (39,8) Résultat opérationnel 7,8 (8,0) En % du CA 3,4% - Coût de l'endettement financier net (1,6) (0,7) Autres produits et charges financiers 2,1 2,0 I.S. (0,7) 3,6 Quote-part du résultat net des sociétés mise en équivalence - 2,9 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession -0,2 - Résultat net de l'ensemble consolidé 7,4 (0,3) En % du CA 3,2% - Résultat net part du Groupe 7,3 (0,4) Opérations d'investissements 30,1 15,9 Capacité d'AutoFinancement (après coût de l'endettement financier net et impôt) 39,0 37,5



Au titre de l'exercice 2018, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d'affaires de 233,0 M€ en légère progression de 1,1% bénéficiant notamment du démarrage de nouveaux contrats pour l'activité Propreté (+4,6%) et souffrant principalement de l'arrêt d'activité du Cannet-des-Maures pour le segment Traitement & Valorisation (-4,8%).

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, le chiffre d'affaires non consolidé de Zephire au 31 décembre 2018, enregistre une croissance de 2,4% à 25,6 M€ contre 25,0 M€ un an auparavant.

L'Excédent Brut d'Exploitation qui s'établit à 31,8 M€ au 31 décembre 2018 représentant une marge de 13,7% du chiffre d'affaires reflète, d'une part, des coûts ponctuels de travaux et de réaménagements d'un des sites de traitement au Maroc et, d'autre part, l'impact important de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables issus du centre de tri du Broc qui n'ont pas pu être valorisés tel que prévu dans le modèle économique du Groupe. De ce fait, le Groupe PIZZORNO Environnement a signé en 2019 un protocole d'accord pour l'arrêt des activités de ce centre, qui aura une incidence tant sur le chiffre d'affaires que sur le résultat de l'exercice 2019.

De plus, en conséquence de l'arrêt du site du Cannet-des-Maures, le Groupe a enregistré des provisions et amortissements exceptionnels pour un montant de 10,1 M€ ayant un impact non récurrent sur la performance opérationnelle. Ainsi, la perte opérationnelle 2018 ressort à 8,0 M€.

Le coût de l'endettement financier net s'améliore de 0,9 M€ pour ressortir à -0,7 M€ (contre -1,6 M€ en 2017).

Après prise en compte des autres produits et charges financières et de l'impôt, la perte nette part du Groupe s'élève à 0,4 M€. La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence ressort à 2,9 M€ bénéficiant d'une reprise de provision de 2,8 M€ constatée antérieurement sur la société ZEPHIRE, suite à une stabilisation des résultats et des perspectives affirmées de remboursement de l'investissement net dans cette filiale.



Une structure financière solide avec un endettement net en forte amélioration

Au 31 décembre 2018, le Groupe présente un niveau de trésorerie de 54,5 M€ contre 52,2 M€ sur l'exercice précédent.

Fin 2018, l'endettement financier net du Groupe a été divisé par 2 à 24,7 M€ contre 48,5 M€ au 31 décembre 2017. Avec des fonds propres à 69,2 M€ fin 2018, le Gearing est en très nette amélioration à 35,7% contre 67,8% en 2017.

Le Groupe a généré une Capacité d'AutoFinancement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 37,5 M€ contre 39,0 M€ un an auparavant.



Proposition d'un dividende de 0,25 € par action représentant un montant total de 1 M€

PIZZORNO Environnement proposera à la prochaine Assemblée Générale mi-juillet le versement d'un dividende de 0,25 € par action au titre de l'exercice 2018.



Perspectives 2019

PIZZORNO Environnement a poursuivi sa stratégie de conquête de nouveaux marchés via un renforcement de sa présence nationale illustrée par :

le contrat de collecte des déchets lors du Grand Prix de France du Castellet pour 106 K€ sur 4 ans (démarrage juin 2019) ;

le nouveau contrat de nettoiement de la ville de Villejuif (94), représentant un chiffre d'affaires de 1,2 M€ sur une période de 4 ans (démarrage mai 2019), commune du Grand Paris, axe majeur de développement du Groupe.

Par ailleurs, PIZZORNO Environnement poursuit sa stratégie de fidélisation clients, ainsi l'année 2019 bénéficiera de l'ensemble des reconductions de contrats dont :

la gestion de la collecte des déchets ménagers et assimilés de 16 communes du SIVED, Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets, pour un montant total de 19,2 M€ sur une durée de 7 ans ;

la collecte des déchets ménagers et assimilés ainsi que des encombrants avec la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez ( CCGST) représentant un montant total de 51,6 M€. pour une durée de 7 ans, marché qui est réalisé en collaboration avec le Groupe Nicollin ;

la collecte des déchets ménagers et emballages recyclables du 15ème arrondissement pour un montant de 49,2 M€ pour une durée de 3 ans renouvelable une fois 3 ans (à partir de juin 2019) ;

les prestations de nettoyage mécanisé et manuel des rues de la commune de Cuers représentant un chiffre d'affaires de 109 K€ pour une année ;

le marché de collecte des déchets ménagers de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, renouvelé pour une durée de 6 ans et un montant de 42,5 M€.

Enfin, la stratégie de développement du Groupe pour les prochaines années s'articule autour de quatre axes prioritaires :

Conquête de parts de marché via un renforcement de la présence nationale ;

Développement des activités industrielles de traitement et de valorisation ;

Maitriser de nouveaux métiers au travers de croissance externe ;

Poursuivre les investissements dans de nouvelles technologies afin de répondre à la transition écologique.

Le Groupe bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 839 M€ (fin janvier 2019), incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (société mise en équivalence).

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est de 233 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

1 Incluant 51% de l'activité Zephire - Société détenue par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

2 Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

