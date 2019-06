Groupe Pizzorno Environnement : Résultats annuels 2018

2 Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

1 Incluant 51% de l'activité Zephire - Société détenue par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

Au titre de l'exercice 2018, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d'affaires de 233,0 M€ en légère progression de 1,1% bénéficiant notamment du démarrage de nouveaux contrats pour l'activité Propreté (+4,6%) et souffrant principalement de l'arrêt d'activité du Cannet-des-Maures pour le segment Traitement & Valorisation (-4,8%).

Une performance opérationnelle impactée par des éléments non récurrents

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, le chiffre d'affaires non consolidé de Zephire au 31 décembre 2018, enregistre une croissance de 2,4% à 25,6 M€ contre 25,0 M€ un an auparavant.

L'Excédent Brut d'Exploitation qui s'établit à 31,8 M€ au 31 décembre 2018 représentant une

marge de 13,7% du chiffre d'affaires reflète, d'une part, des coûts ponctuels de travaux et de

réaménagements d'un des sites de traitement au Maroc et, d'autre part, l'impact important de

la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables issus du

centre de tri du Broc qui n'ont pas pu être valorisés tel que prévu dans le modèle économique

du Groupe. De ce fait, le Groupe PIZZORNO Environnement a signé en 2019 un protocole d'accord pour l'arrêt des activités de ce centre, qui aura une incidence tant sur le chiffre

d'affaires que sur le résultat de l'exercice 2019.

De plus, en conséquence de l'arrêt du site du Cannet-des-Maures, le Groupe a enregistré des provisions et amortissements exceptionnels pour un montant de 10,1 M€ ayant un impact non récurrent sur la performance opérationnelle. Ainsi, la perte opérationnelle 2018 ressort à 8,0 M€.

Le coût de l'endettement financier net s'améliore de 0,9 M€ pour ressortir à -0,7 M€ (contre -1,6 M€ en 2017).

Après prise en compte des autres produits et charges financières et de l'impôt, la perte nette part du Groupe s'élève à 0,4 M€. La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence ressort à 2,9 M€ bénéficiant d'une reprise de provision de 2,8 M€ constatée antérieurement sur la société ZEPHIRE, suite à une stabilisation des résultats et des perspectives affirmées de remboursement de l'investissement net dans cette filiale.

Une structure financière solide avec un endettement net en forte amélioration

Au 31 décembre 2018, le Groupe présente un niveau de trésorerie de 54,5 M€ contre 52,2 M€ sur l'exercice précédent.

Fin 2018, l'endettement financier net du Groupe a été divisé par 2 à 24,7 M€ contre 48,5 M€ au 31 décembre 2017. Avec des fonds propres à 69,2 M€ fin 2018, le Gearing est en très nette amélioration à 35,7% contre 67,8% en 2017.

Le Groupe a généré une Capacité d'AutoFinancement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 37,5 M€ contre 39,0 M€ un an auparavant.

Proposition d'un dividende de 0,25 € par action représentant un montant total de 1 M€

PIZZORNO Environnement proposera à la prochaine Assemblée Générale mi-juillet le versement d'un dividende de 0,25 € par action au titre de l'exercice 2018.

