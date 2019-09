PIZZORNO ENVIRONNEMENT : LCM a réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a réduit son objectif de cours sur Pizzorno Environnement de 21,8 à 15,5 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre malgré le renouvellement de contrat des marchés de propreté et de collecte de la Seyne sur Mer et de Saint Mandrier pour les six prochaines années. Le broker estime que la baisse du titre de près de 30% sur un an l'a fait revenir sur des niveaux de valorisation plus intéressants et plus en ligne avec son profil de croissance. L'absence de visibilité l'incite toutefois à la prudence.