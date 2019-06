PIZZORNO ENVIRONNEMENT : LCM a relevé son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a relevé son objectif de cours sur Pizzorno Environnement de 15 à 17 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker juge les perspectives du groupe intéressantes avec notamment une forte génération de cash. Le groupe possède en effet un carnet de commandes solides avec des capex désormais plus mesurées comme observé en 2018. Mieux ajoute le bureau d'études, le contrat Zéphyr entre désormais dans sa phase de croisière au niveau de l'exploitation et peut commencer à rembourser la dette de ses actionnaires, Pizzorno en tête.Selon l'analyste, ces éléments devraient permettre au groupe d'accélérer très fortement son process de désendettement sur les prochains exercices, malgré quelques petites acquisitions potentielles.A ces égards et notamment la génération de cash, le groupe est revenu dans une zone d'accumulation, estime LCM.D'après ce dernier, le potentiel du titre pourrait clairement s'accroître suite aux prochaines publications et la visibilité qu'elles offriront sur es perspectives à venir.A moyen terme (post élections municipales), la pénurie de sites de traitement en France offre de belles perspectives potentielles au groupe, conclut l'intérmédiaire.