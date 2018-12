PIZZORNO ENVIRONNEMENT : léger retrait de l'activité au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour le troisième trimestre 2018, Pizzorno Environnement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 61,5 millions d'euros, en léger retrait de 1,4 %. L'activité Traitement-Valorisation présente un chiffre d'affaires de 16,9 millions contre 19,6 millions un an plus tôt subissant d'une part d'un effet de base important (croissance de +19,3 % au troisième trimestre 2017), et d'autre part, de l'arrêt de l'activité du site du Cannet-des-Maures intervenu le 7 août dernier.L'activité Propreté affiche un chiffre d'affaires de 44,5 millions en progression de 4,1 % bénéficiant du démarrage de nouveaux contrats. Ainsi, à l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 176,7 millions, en croissance de 1,5 %.L'arrêt du site du Cannet-des-Maures et les effets de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables issus du centre de tri du Broc auront une incidence négative sur le résultat de l'exercice.Néanmoins, le groupe bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 889 millions (au 30/06/2018), incluant 51 % de l'activité de la société Zéphire (société mise en équivalence).