PIZZORNO ENVIRONNEMENT : poursuit l'optimisation de son portefeuille

Pizzorno Environnement est stable à 20 euros dans un marché baissier. À la suite de la signature d'un protocole de résiliation à l'amiable, le spécialiste de la gestion des déchets a annoncé l'arrêt de l'exploitation, par sa filiale marocaine Teodem, du centre de traitement et de valorisation des déchets d'Oum Azza. Cet arrêt prendra effet à compter du 1er juillet 2020.Mise en service en 2008, cette installation de traitement comprenait un centre de tri, une station de traitement du biogaz et 3 centres de transfert pour l'acheminement des déchets. Elle représentait une capacité annuelle de 850 000 tonnes, pour un chiffre d'affaires d'environ 6,8 millions d'euros en 2019.Dans une note publiée ce matin, LCM souligne que cette résiliation fait suite à la volonté du groupe de poursuivre l'assainissement de son portefeuille de contrats en supprimant ceux peu ou non margés ou à fort retard de paiements.Le broker a abaissé son objectif de cours sur le titre du groupe familial de 27 à 26 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Il a ajusté sa prévision de résultat opérationnel courant 2020 de 6,8 à 6,4 millions d'euros pour prendre en compte la fin de ce contrat.Selon l'analyste, la revalorisation boursière observée récemment (+81% en trois mois) est logique et devrait se poursuivre avec l'amélioration des résultats grâce notamment au contrat de Roumagayrol dont le plein effet devrait se faire sentir en 2021, tant sur les résultats que sur la génération de cash.