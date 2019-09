PIZZORNO ENVIRONNEMENT : reconduit à la Seyne-sur-Mer et à Saint-Mandrier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pizzorno Environnement a été reconduit par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, pour le compte des villes de la Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier, dans le cadre du marché de propreté et de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables. D'une durée de 6 ans et d'un montant total de 52 millions d'euros (à compter du 1er septembre 2019), ce contrat inclut également le marché de propreté et de collecte de Saint-Mandrier à partir du 1er janvier 2020.Pour réaliser l'ensemble de ces prestations, le parc de véhicules a entièrement été renouvelé. Au total, près d'une soixantaine d'engins et matériel roulants seront en service. 45 % des véhicules de nettoiement fonctionneront à l'électricité pour limiter les impacts environnementaux et les nuisances sonores. Les véhicules thermiques, quant à eux, respectent la dernière norme d'émissions euro 6.Le volet social de ce nouveau contrat prévoit plus de 9 000 heures d'insertion par an formalisées par un engagement de 12 contrats d'insertion professionnel d'intérim (CIPI) auprès de personnes éloignées de l'emploi. Cette démarche prolonge les engagements sociaux des précédents contrats qui ont permis la transformation de contrats précaires en CDI.