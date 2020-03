Pizzorno : ferme ses déchetteries accueillant des particuliers

18/03/2020 | 18:16

Le groupe Pizzorno annonce ce soir avoir décidé, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, de fermer ses déchetteries accueillant des particuliers.



'La direction du Groupe a [par ailleurs] décidé : le maintien des collectes des déchets ménagers en adaptant les moyens humains, conformément aux consignes d'hygiène et de prévention émises par le Gouvernement et recommandées par la filière des professionnels du déchet et le maintien de l'activité de traitement des déchets sur ses sites d'exploitation, notamment des Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) à l'UVE de Toulon', précise Pizzorno.



Depuis plusieurs jours, le groupe indique qu'il a également mis en place des mesures de télétravail pour certains de ses personnels.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.