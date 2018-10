Pizzorno : hausse d'un quart du résultat net semestriel

26/10/2018 | 15:02

Pizzorno Environnement publie pour le premier semestre 2018 un bénéfice net part du groupe en croissance de 25,5% à 4,1 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 16,2 millions, soit une marge de 14% du chiffre d'affaires contre 15,8% un an auparavant.



Le groupe de services aux collectivités a enregistré une croissance de ses activités de 3,1% pour atteindre un chiffre d'affaires de 115,3 millions d'euros, avec une activité propreté en hausse de 4% et une activité traitement et valorisation en progression de 1,1%.



Au 30 juin 2018, Pizzorno bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 889 millions d'euros, incluant 51% de l'activité de Zéphire (société mise en équivalence).



