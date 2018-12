Pizzorno : signe un partenariat avec GRDF

21/12/2018 | 17:56

Le groupe Pizzorno annonce ce vendredi la signature d'un partenariat avec GRDF, visant à développer la production et l'utilisation de gaz renouvelable.



Les deux parties s'engagent ainsi à la réalisation d'unités de production de gaz renouvelable et particulièrement d'installations d'injection de biométhane dans les réseaux de distribution, et à développer l'utilisation de véhicules à faibles émissions fonctionnant au GNV (Gaz Naturel Véhicule) et BioGNV.



'Ce partenariat s'inscrit dans la droite ligne de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et vise un double objectif, à la fois répondre à l'obligation d'injection de 10 % de gaz renouvelable dans la consommation finale en 2030 et développer la valorisation des déchets, notamment biodéchets et déchets organiques, par la réalisation d'unités de méthanisation', commente le groupe Pizzorno.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.