PARIS (Agefi-Dow Jones)--Seb grimpe de 4,5% à 119 euros mercredi matin. Le leader mondial du petit électroménager a annoncé mardi soir, après la clôture, l'acquisition du fabricant de machines à café Wilbur Curtis, le numéro 2 américain du café filtre professionnel. Le groupe a réalisé des ventes de 90 millions de dollars en 2018, en majorité aux Etats-Unis. Les analystes d'Oddo BHF soulignent mercredi le "caractère stratégique relativement important" de cette opération malgré sa taille modeste. "Elle permet de détenir des positions de premier plan dans un marché stratégique et de mettre en œuvre des synergies commerciales avec WMF et Schaerer". Racheté par Seb en 2016, WMF - qui détient Shaerer depuis 2006 - est le numéro un mondial des machines à café professionnelles. Oddo estime par ailleurs que Seb "devrait être en mesure" d'atteindre son objectif sur l'année écoulée d'une croissance organique de ses ventes de 8%. Le courtier réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 166 euros sur Seb. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire