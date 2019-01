Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont reste à Accumuler sur Seb, et relève son objectif de cours de 134 à 135 euros, dans le sillage d'un chiffre d'affaires 2018, proche des attentes du broker. Celui-ci précise que la croissance du chiffre d'affaires en 2019 devrait rester tirée par la Chine et WMF Professionnel, profiter d'effet de base faible en France, et être moins impacté par les devises.