Seb : Portzamparc toujours à l'achat

24/07/2019 | 09:44

Le bureau d'études Portzamparc confirme ce matin son conseil de 'renforcer' l'action Seb, en baisse de 4% ce matin à Paris après ses comptes semestriels. Relevé à 175 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de 12%.



En données comparables, la croissance des ventes de Seb a atteint 8,4% au 1er semestre là où les analystes n'attendaient que + 6,6%. 'Le Grand public affiche une croissance de 7,2% tirée par l'ensemble des zones mais nous soulignons particulièrement la nouvelle croissance à deux chiffres de la Chine', indique une note, qui relève aussi la forte dynamique (+ 20,1%) de la branche professionnelle.



Seb a précisé la croissance organique qu'il attend sur l'ensemble de l'année, désormais chiffrée à au moins 7%. Même s'il ajoute que la progression du résultat opérationnel d'activité, qui était de 10,7% au S1 dont 8,1% en organique, sera d'environ 6% sur l'année. Portzamparc en déduit que la marge opérationnelle pourrait se dégrader un peu cette année alors qu'il pensait la voir progresser de 20 points de base, mais n'en prend pas ombrage.





