Seb : 'trimestre dynamique', Oddo reste à l'achat

24/01/2019 | 11:32

Au lendemain d'une publication trimestrielle solide, l'analyste Oddo BHF annonce maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Seb, notant que l'activité, à périmètre et change constant, s'apprécie de 8.4%, ce qui constitue 'une excellente performance', 'conforme à [ses] attentes', alors que le consensus retenait plutôt une progression de 7.4%.



'Au final, dans un contexte parfois difficile, le groupe réussit à afficher une forte croissance de ses ventes (+7.8% lfl en 2018) avec une bonne résistance du Ropa au regard du contexte devises (Ropa +3%). Après la baisse du titre sur 1 an (-27%), les multiples de valorisation nous semblent raisonnables (VE/Roc 2019e : 13x) et justifie notre opinion Achat', explique Oddo BHF.



Le broker réaffirme ainsi son objectif de cours de 166 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 33%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.