GROUPE SEB : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2020

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

SEB S.A. (Paris:SK) informe ses actionnaires que, compte tenu des circonstances et dans l’incertitude concernant la fin du confinement en France, l’Assemblée générale convoquée initialement pour le 19 mai 2020 au Pavillon Vendôme à Paris se tiendra finalement sans la présence physique des actionnaires au siège de la société à Ecully (Rhône).

Dans ce contexte, le vote par correspondance sera l’unique façon d’exprimer un vote. Ainsi, préalablement à la tenue de la réunion à huis-clos, les actionnaires sont invités à remplir le formulaire de vote par correspondance soit en votant ou en s’abstenant pour chaque résolution, soit en donnant pouvoir au Président. Nous rappelons aux actionnaires qu’ils peuvent en outre adresser leurs questions :

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante :

SEB S.A, Service Actionnaires, 112 Chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully ;

par email à l'adresse suivante : actionnaires@groupeseb.com

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit le 13 mai 2020.

Comme à l’accoutumée, l’Assemblée générale sera retransmise en direct mais aussi accessible en différé, sur le site internet du Groupe : www.groupeseb.com

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 25 mars 2020. Il contient l’ordre du jour et les projets de résolutions tels qu’approuvés par le Conseil d’administration lors de la réunion du 25 février 2020. La brochure de convocation reprend l’ordre du jour et les projets de résolutions modifiés et définitivement arrêtés par le Conseil d'administration lors de la réunion du 8 avril 2020 ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

L’ensemble de ces documents peuvent être consultés dans l’Espace Actionnaires, rubrique (https://www.groupeseb.com/fr/finance/assemblee-generale) du site internet du Groupe www.groupeseb.com. Cette rubrique sera régulièrement mise à jour avec l’ensemble des informations requises.

Les informations mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées dans le Document d’enregistrement universel 2019, disponible sur le site Internet du Groupe à l’adresse suivante : https://www.groupeseb.com/fr/finance-actualites-publications

L’avis de convocation sera publié au Journal d’Annonces Légales (JAL) LE TOUT LYON, le 25 avril 2020, ainsi qu’au BALO, le 29 avril 2020.

Modification de date

Merci de bien vouloir noter que, suite à un changement dans l’agenda de communication de Supor, notre filiale cotée à la Bourse de Shenzhen, la date de publication des Ventes et informations financières du premier trimestre 2020 a été modifiée. Initialement fixée au 27 avril, elle est reportée au 28 avril 2020.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos publications mis à jour.

Prochains évènements 28 avril | après Bourse Ventes et informations financières T1 2020 19 mai | 15h00 Assemblée Générale, à huis-clos 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2020 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2020

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

