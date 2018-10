GROUPE SEB : Communication légale de la société SEB S.A. relative à l'évolution de la structure du management du groupe

• Indemnité conventionnelle de rupture soumise à critères de performance et calculée conformément à la convention mise en place par le Conseil le 22 avril 2014 et approuvée par l'Assemblée Générale du 12 mai 2015 en sa quatrième résolution (la Convention) : 2 090 800 € incluant les indemnités légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnité compensatrice de non concurrence de 517 300 €, résultant de l'exercice de la clause de non-concurrence, incluse dans la Convention précitée, par le Conseil d'administration pour une durée d'un an, expirant le 7 novembre 2019. Ces conditions, ainsi que l'ensemble des éléments de rémunération de l'exercice 2018 seront soumises à l'Assemblée Générale du 22 mai 2019.