GROUPE SEB : Le Groupe SEB renforce son expertise digitale avec l'acquisition de 750g International

Communiqué de presse

Mieux Vivre

Ecully, le 13 novembre 2018

Le Groupe SEB renforce son expertise digitale avec l'acquisition de 750g International

Le Groupe SEB annonce aujourd'hui l'acquisition de 750g International, éditeur de sites et services culinaires en Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Brésil, USA et Royaume Uni. Il confirme ainsi sa volonté d'accélérer le déploiement de ses marques dans l'univers du digital culinaire, en s'appuyant sur l'expertise de 750g International autour de 4 domaines clés :

- des technologies de diffusion de contenus digitaux ;

- un portefeuille de 90 000 recettes publiées en 5 langues dans 7 pays générant plus de 10 millions de visites par mois1 ;

- les services, avec notamment l'impression de livres de recettes ou la création de contenus sur des plateformes digitales mondiales ;

- une communauté de 10 millions de fans Facebook, 450 000 membres et 5 000 blogueurs.

Cette acquisition permettra de créer des convergences avec les produits, sites internet et applications développés par le Groupe. L'objectif est double : enrichir notre écosystème digital et renforcer l'attractivité de nos marques à l'international.

Thierry de La Tour d'Artaise, Président-Directeur Général du Groupe SEB : « Avec déjà plus de 5 millions de membres dans nos communautés, nous sommes ravis d'accélérer notre développement sur le digital culinaire et de bénéficier des compétences des équipes de 750g

International. Leur savoir-faire nous permettra d'aller encore plus loin dans l'offre de services innovants aux amateurs de cuisine. »

1 www.gourmandize.com, www.heimgourmet.com, www.rebanando.com, www.tribugolosa.com;www.receitas-sem-fronteiras.com

Prochains évènements - 2019

23 janvier | après bourse

Ventes provisoires 2018

28 février | avant bourse

Ventes et résultats 2018

25 avril | après bourse

Ventes et informations financières T1 2019

22 mai | 14h30

Assemblée Générale

24 juillet | avant bourse

Ventes et Résultats S1 2019

24 octobre | après bourse

Ventes et informations financières 9 mois 2019

