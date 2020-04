GROUPE SEB : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT FINANCIER 2019

Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) a déposé le 9 avril 2020 son Document d’enregistrement universel et rapport financier 2019 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.20-0282.

Il intègre notamment :

le Rapport Financier Annuel (RFA) ;

les éléments relevant du rapport de gestion ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF)

la consultation des actionnaires sur les éléments de rémunération due ou attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019 et soumis à l'Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2020 ("Say on Pay") ;

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives au montant de leurs honoraires

Les informations relatives à l’assemblée générale mixte des actionnaires du 19 mai prochain, et notamment les projets de résolutions

Ce document est disponible en version française, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté

dans l’espace Information réglementée du site internet du Groupe SEB : http://www.groupeseb.com/fr/informations-reglementees

sur le site internet de l’AMF http://www.amf-france.org/

dans les publications du site internet du Groupe SEB : http://www.groupeseb.com/fr/publications

Modification de date

Merci de bien vouloir noter que, suite à un changement dans l’agenda de communication de Supor, notre filiale cotée à la Bourse de Shenzhen, la date de publication des Ventes et informations financières du premier trimestre 2020 a été modifiée. Initialement fixée au 27 avril, elle est reportée au 28 avril 2020.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos publications mis à jour.

Prochains évènements 28 avril | après Bourse Ventes et informations financières T1 2020 19 mai | 15h00 Assemblée Générale, à huis-clos 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2020 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2020

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

