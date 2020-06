GROUPE SEB : MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS

EMPRUNT OBLIGATAIRE

Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) a lancé, le 9 juin 2020, une émission obligataire pour un montant de 500 M€ à échéance le 16 juin 2025, avec un coupon annuel de 1,375 %.

En vue de l’admission des obligations sur Euronext Paris, le Groupe SEB a déposé un prospectus ayant reçu le visa n° 20-250 de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 12 juin 2020.

Ce Prospectus est disponible en version anglaise uniquement et peut être consulté dans l’espace « Communiqués Financiers » ou dans l’espace « Information réglementée » du site internet du Groupe SEB :

https://www.groupeseb.com/fr/finance-actualites-publications#content

https://www.groupeseb.com/fr/informations-reglementees#content

Il est par ailleurs consultable sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers : http://www.amf-france.org

Ce Prospectus est également disponible sans frais auprès de l’Emetteur à l’adresse suivante : Campus SEB - 112 Chemin du Moulin Carron – 69134 Ecully cedex France.

Prochains évènements 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2020 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2020

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

