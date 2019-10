GROUPE SEB : Ventes et informations financières des 9 premiers mois 2019

Si au Canada, le contexte général et l'activité courante restent compliqués, à l'inverse, au Mexique, les ventes des 3 derniers mois ont été particulièrement toniques, alimentées par les Articles culinaires et les gammes brunch, et accélérées par un nouveau programme de fidélisation avec l'un de nos clients-clés.

Cette forte dynamique au 3e trimestre est à associer principalement au démarrage d'une opération commerciale en électrique culinaire ainsi qu'à la mise en place, aux Etats-Unis, d'un assortiment de produits Rowenta en soin du linge dans des enseignes de la grande distribution. Le Groupe réalise par ailleurs aux USA des performances très satisfaisantes sous ses marques T-Fal,All-Clad et Imusa, dans un marché des Articles culinaires toujours en baisse, renforçant ainsi ses positions. La situation de la distribution demeure toutefois très tendue et la demande ralentit. En outre, la mise en place progressive des tarifs douaniers à partir de septembre pour les produits importés de Chine concernera finalement les Articles culinaires ainsi que le petit électroménager (PEM) avec vraisemblablement des incidences sur la consommation.

AMERIQUE DU SUD

L'écart marqué entre la croissance en euros et celle à taux de change et périmètre constants provient de la dépréciation continue du real brésilien et des pesos colombien et argentin. Corrigée de ces effets devises pénalisants, la progression de nos ventes en Amérique du Sud est de plus de 12 %, tant sur 9 mois que sur le trimestre. Cette croissance organique solide intègre cependant des tendances contrastées.

Au Brésil, qui représente environ les deux tiers de notre chiffre d'affaires sur la zone, le redressement de l'activité observé au 1er semestre, sur une base 2018 faible -notamment au 2e trimestre- s'est sensiblement ralenti au 3e trimestre. Ce ralentissement a été compensé par la reconnaissance d'une créance fiscale de 8 M€, à l'instar de celle de 32 M€ prise en compte au 4e trimestre 2018. Hors cet élément non récurrent, nos ventes au Brésil seraient en légère croissance au 3e trimestre, malgré l'intensification de la pression concurrentielle et promotionnelle qui a pesé sur nos ventes dans plusieurs catégories de produits (repassage et préparateurs culinaires notamment).

En revanche, la croissance s'est poursuivie en ventilateurs, grâce à des conditions météorologiques favorables. L'activité a été bien orientée en préparation des boissons et elle se développe progressivement en électrique culinaire.

En Colombie, le Groupe a réalisé un très bon 3e trimestre, tiré par une solide dynamique en ventilateurs et par le déploiement progressif de la gamme de friteuses « sans huile ». Les Articles culinaires et ustensiles affichent pour leur part des ventes stables sur le trimestre.