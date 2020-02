GROUPE SEB : résultat opérationnel 2019 en hausse, 2020 s'ouvre sur un contexte d'incertitudes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Seb a publié un résultat opérationnel d'activité 2019 de 740 millions d'euros, en progression de 6,5% par rapport à 2018. Le résultat net part du groupe du spécialiste du petit équipement domestique est en revanche en baisse de 9,4% à 380 millions. Concernant les perspectives 2020 l'entité indique que la visibilité pour les mois qui viennent est réduite en raison de l'environnement géopolitique incertain et des enjeux liés à la crise sanitaire du Covid-19.Le groupe anticipe ainsi des performances en baisse au 1er trimestre du fait notamment d'effets de base exigeants en Chine et pour le café professionnel, ainsi que de l'impact négatif du coronavirus sur les ventes domestiques de Supor depuis février.Le conseil d'administration de la société a proposé de distribuer un dividende de 2,26 euro par action au titre de l'exercice 2019, en hausse de 5,6% par rapport à 2018.Le chiffre d'affaires 2019 ressort à 7,354 milliards d'euros, en croissance de 5,8% à taux de change constant." L'année 2020 s'ouvre sur un contexte d'incertitudes concernant l'environnement général, amplifiées par l'épidémie du coronavirus. Je suis confiant dans la solidité de notre modèle stratégique de croissance équilibré - marques, géographies, catégories de produits et canaux de distribution - fondé sur un dispositif industriel mondial " a déclaré Thierry de La Tour d'Artaise, président directeur général du groupe.