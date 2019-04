Groupe SEB : Australie récompensé par trois ProductReview Awards !

Groupe SEB Australie est fier d'annoncer que Tefal a remporté trois ProductReview.com.au Awards 2019, pour le multicuiseur Cookeo+, le fer à repasser Turbo Pro FV5648 et le gril intelligent OptiGrill+.

ProductReview.com.au est le premier site d'avis client en Australie, consulté par des millions de personnes chaque mois. Les prix, décernés une fois par an, récompensent des produits, services et enseignes bien notés par la communauté ProductReview. Plus précisément, ils tiennent compte de la note globale, du nombre d'avis et de la popularité sur le site.

Les produits Cookeo+, Turbo Pro FV5648 and OptiGrill+ sont les lauréats 2019 de leur catégorie respective. Leur succès témoigne de la volonté de Tefal d'innover afin de toujours mieux satisfaire ses clients et de les accompagner au quotidien. Cette récompense reconnaît également la qualité des produits Tefal, qui répondent aux besoins des clients dans plusieurs catégories en Australie.