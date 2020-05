Groupe SEB : Compte-Rendu de l'Assemblée Générale du 19 mai 2020 | Communiqué de Presse

de fidélité de 10 % pour les actionnaires inscrits au nominatif depuis plus de deux ans (dans la limite de 0,5 % du capital). Le coupon sera détaché le 22 mai et le paiement du dividende sera effectué le 26 mai 2020.

Concernant les votes, l'assemblée générale a approuvé toutes les résolutions qui lui ont été soumises, et notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020. Elle a validé la distribution d'un dividende 1,43 € par action, en baisse d'un tiers par rapport au montant versé en 2019, conformément à la recommandation de l'AFEP. Le dividende reste majoré d'une prime

L'assemblée s'est articulée autour de la présentation des résultats financiers de 2019 et du 1er trimestre 2020, fortement marqué par les impacts de l'épidémie Covid-19, de la revue du plan d'action mis en œuvre ainsi que des perspectives. Le Groupe est ensuite revenu sur la composition et les principaux travaux du Conseil d'administration et des Comités du Conseil en 2019, ainsi que sur les rémunérations des mandataires sociaux. Les orateurs ont ensuite répondu aux questions qui avaient été adressées par les actionnaires à la société par voie écrite.

nombre de ces actions en AGO et 84,21% du nombre de ces actions en AGE et constitue ainsi une participation exceptionnelle.

tenu des circonstances, et dans le souci de préserver la santé de tous, celle-ci s'est tenue à huis-clos au siège de la société, à Ecully (Rhône) et a été retransmise en direct sur le site internet du Groupe www.groupeseb.com .

Compte rendu de l'Assemblée générale

Mieux Vivre

L'Assemblée générale a par ailleurs largement approuvé toutes les résolutions qui lui ont été soumises et en particulier :

Le renouvellement des mandats de M. Thierry de La Tour d'Artaise, du Fonds

Stratégique de Participations (FSP), de Venelle Investissement et de M. Jérôme Lescure

2 en qualité d'administrateurs ;

L'Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions ;

L'Approbation de la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux ;

Les autorisations financières classiques d'émissions de valeurs mobilières.

Pour revoir l'intégralité de l'Assemblée Générale, cliquez ici

Prochains évènements

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s'appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l'innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

