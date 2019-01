La certification CCM (Consumer Centered Management) est accordée par la Commission Coréenne des pratiques commerciales équitables et par l'Agence de Consommation Coréenne aux entreprises dont les activités sont exercées dans l'intérêt des consommateurs, en fonction de leurs opinions et dans un souci d'amélioration continue pour ces derniers.

Plus spécifiquement, les équipes coréennes ont accordé une attention particulière à l'amélioration du système de la Voix du Client. Une équipe composée de spécialistes du service client et de représentants de tous les autres services se réunit chaque trimestre pour recueillir les besoins des consommateurs et déterminer les points à améliorer dans le cadre d'un projet d'entreprise.

Groupe SEB Corée a obtenu sa première certification CCM en novembre 2016, et a été recertifié en novembre 2018. Le label CCM est synonyme de valeur ajoutée et de confiance pour les consommateurs, et garantit une meilleure protection de leurs droits. Il contribue également largement à renforcer l'image du Groupe SEB en Corée. La cérémonie de remise de certification, tenue le 14 décembre, a été couverte par les principaux médias nationaux et économiques.