Groupe SEB : Mise à disposition de la brochure de convocation - Assemblée Générale 2020| Communiqué de Presse

Communiqué de presse

Mieux Vivre

10 avril 2020 - 18h00

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2020

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

SEB S.A. informe ses actionnaires que, compte tenu des circonstances et dans l'incertitude concernant la fin du confinement en France, l'Assemblée générale convoquée initialement pour le 19 mai 2020 au Pavillon Vendôme à Paris se tiendra finalement sans la présence physique des actionnaires au siège de la société à Ecully (Rhône).

Dans ce contexte, le vote par correspondance sera l'unique façon d'exprimer un vote. Ainsi, préalablement à la tenue de la réunion à huis-clos, les actionnaires sont invités à remplir le formulaire de vote par correspondance soit en votant ou en s'abstenant pour chaque résolution, soit en donnant pouvoir au Président. Nous rappelons aux actionnaires qu'ils peuvent en outre adresser leurs questions :

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : SEB S.A, Service Actionnaires, 112 Chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully ;

par email à l'adresse suivante : actionnaires@groupeseb.com

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée générale, soit le 13 mai 2020.

Comme à l'accoutumée, l'Assemblée générale sera retransmise en direct mais aussi accessible en différé, sur le site internet du Groupe : www.groupeseb.com

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 25 mars 2020. Il contient l'ordre du jour et les projets de résolutions tels qu'approuvés par le Conseil d'administration lors de la réunion du 25 février 2020. La brochure de convocation reprend l'ordre du jour et les projets de résolutions modifiés et définitivement arrêtés par le Conseil d'administration lors de la réunion du 8 avril 2020 ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

L'ensemble de ces documents peuvent être consultés dans l'Espace Actionnaires, rubrique (https://www.groupeseb.com/fr/finance/assemblee-generale) du site internet du Groupe www.groupeseb.com. Cette rubrique sera régulièrement mise à jour avec l'ensemble des informations requises.

Les informations mentionnées à l'article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées dans le Document d'enregistrement universel 2019, disponible sur le site Internet du Groupe à l'adresse suivante : https://www.groupeseb.com/fr/finance-actualites-publications

L'avis de convocation sera publié au Journal d'Annonces Légales (JAL) LE TOUT LYON, le 25 avril 2020, ainsi qu'au BALO, le 29 avril 2020.

