Groupe SEB : PLACEMENT REUSSI D'UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 500 M A 5 ANS

Regulatory News:

Dans le cadre d’une gestion active de sa liquidité, le Groupe SEB (Paris:SK) annonce avoir placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d’un montant de 500 M€, d’une durée de 5 ans (échéance au 16 juin 2025) et portant intérêt au taux de 1,375 %.

Le livre d’ordres, de grande qualité, s’est élevé à plus de 1 600 M€, témoignant une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.

On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard & Poor’s pour sa dette court terme et que sa dette long terme n’est pas notée.

Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB de conforter l’architecture de sa dette à travers :

la sécurisation continue du refinancement d’une partie de sa dette ;

l’allongement de la maturité moyenne de sa dette ;

des conditions attractives de financement.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 16 juin 2020.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC et Natixis sont les chefs de file de l’opération, coordonnée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Citi.

Prochains évènements 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2020 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2020

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

SEB SA ■

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 307 064 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200609005721/fr/