Groupe SEB: Résultat du vote des résolutions présentées à l'Assemblée Générale

Regulatory News:

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de SEB S.A. (Paris:SK) s’est tenue le 19 mai 2020, à huis clos, au siège du Groupe à Ecully, sous la présidence de Monsieur Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE, Président-Directeur Général.

AGO AGE Nombre d'actions disposant du droit de vote 50 141 099 50 141 099 Nombre de droits de vote 77 615 549 77 615 549 Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance 2 284 2 267 Nombre d'actions représentées ou ayant voté par correspondance 42 373 008 42 224 673 Quorum 84,50% 84,21% Nombre de voix représentées ou ayant voté par correspondance 68 927 387 68 637 512 % des voix 88,81% 88,43%

% Pour % Contre Voix Pour Voix Contre Abstention Assemblée Générale Ordinaire 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Adoptée 100,0% 0,0% 68 919 574 1 421 6 392 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Adoptée 100,0% 0,0% 68 919 734 1 301 6 352 3 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du dividende Adoptée 99,6% 0,4% 68 618 941 304 865 3 581 4 Renouvellement du mandat de M. Thierry de La Tour d’Artaise, en qualité d'administrateur Adoptée 90,2% 9,8% 62 198 419 6 726 978 1 990 5 Renouvellement du mandat du FONDS STRATEGIQUE DE PARTICIPATIONS (FSP), en qualité d’administrateur. Adoptée 98,0% 2,0% 67 522 297 1 402 908 2 182 6 Renouvellement du mandat de VENELLE INVESTISSEMENT, en qualité d’administrateur. Adoptée 83,9% 16,1% 57 796 122 11 129 275 1 990 7 Renouvellement du mandat de M. Jérôme Lescure, en qualité d’administrateur. Adoptée 83,6% 16,4% 57 622 261 11 302 864 2 262 % Pour % Contre Voix Pour Voix Contre Abstention 8 Approbation du renouvellement des engagements conclus entre la société et le Président-Directeur Général du fait

du renouvellement de son mandat conformément à la quatrième résolution. Adoptée 86,9% 13,1% 59 037 636 8 900 384 2 812 9 Approbation de la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux. Adoptée 86,1% 13,9% 59 346 537 9 563 870 16 980 10 Approbation de l’ensemble des éléments de rémunération visés à l’article L 225-37-3 du Code de commerce concernant

l’ensemble des mandataires sociaux pour l’exercice 2019. Adoptée 97,6% 2,4% 67 138 754 1 626 999 161 634 11 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute

nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 au Président-Directeur Général. Adoptée 74,8% 25,2% 51 079 135 17 211 858 636 394 12 Approbation des éléments fixes et variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute

nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 au Directeur Général Délégué. Adoptée 88,7% 11,3% 60 851 646 7 731 399 344 342 13 Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la société de ses propres actions. Adoptée 83,4% 16,6% 57 382 417 11 443 710 101 260 % Pour % Contre Voix Pour Voix Contre Abstention Assemblée Générale Extraordinaire 14 Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’annulation par la société de ses propres actions. Adoptée 97,7% 2,3% 67 055 456 1 579 908 2 148 15 Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions

ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ ou à des titres de créance, avec maintien du droit

préférentiel de souscription des actionnaires. Adoptée 83,7% 16,3% 57 449 665 11 173 959 13 888 16 Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs

mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription

dans le cadre d’offres au public. Adoptée 82,6% 17,4% 56 718 698 11 918 800 14 17 Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs

mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription

dans le cadre d’offres visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Adoptée 81,4% 18,6% 55 887 763 12 749 503 246 18 Limitation globale des autorisations. Adoptée 98,2% 1,8% 67 361 812 1 261 658 14 042 % Pour % Contre Voix Pour Voix Contre Abstention 19 Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves,

bénéfices, primes ou autres sommes, dont la capitalisation serait admise. Adoptée 85,8% 14,2% 58 894 051 9 743 161 300 20 Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’attribution d’actions gratuites sous conditions de performance. Adoptée 90,1% 9,9% 61 823 322 6 799 959 14 231 21 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents

à un Plan d’Épargne d’Entreprise ou de Groupe et/ ou à des cessions de titres réservées, avec suppression du droit

préférentiel de souscription des actionnaires. Adoptée 99,2% 0,8% 68 071 732 550 962 14 408 22 Modification de l’article 46 des statuts : majoration de 10%, en cas de distribution d’actions gratuites, pour les actions inscrites

au nominatif depuis au moins 2 ans. Adoptée 83,6% 16,4% 57 344 562 11 279 106 13 844 23 Mise en conformité avec la loi de l’article 16 des statuts concernant le calcul de la parité au sein du Conseil d’administration. Adoptée 98,4% 1,6% 67 549 572 1 073 754 14 186 % Pour % Contre Voix Pour Voix Contre Abstention 24 Mise en conformité avec la loi de l’article 16 des statuts concernant la désignation des administrateurs représentant

les salariés actionnaires. Adoptée 99,9% 0,1% 68 574 682 46 786 16 044 25 Mise en conformité avec la loi de l’article 24 des statuts, relatif à la rémunération des administrateurs. Adoptée 99,9% 0,1% 68 574 168 47 260 16 084 26 Mise en conformité avec la loi des articles 33, 39 et 41 des statuts relatifs au vote à distance, au quorum et à la majorité

des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Adoptée 99,9% 0,1% 68 591 062 46 450 - 27 Pouvoirs pour formalités Adoptée 100,0% 0,0% 68 609 903 27 609 -

Prochains évènements 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2020 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2020

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200526005629/fr/