Groupe SEB : Seb prévoit un impact moindre que prévu du Covid-19 sur ses comptes au 2ème trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé jeudi que l'impact de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19 sur son activité devrait être plus faible que prévu sur ses comptes du deuxième trimestre.

Le groupe estime désormais que la perte de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre devrait se limiter "autour de 200 millions d'euros, et non de 450 à 500 millions d'euros, comme annoncé le 28 avril dernier".

"Ce moindre recul des ventes, couplé à la mise en œuvre rigoureuse d'actions de réduction des coûts", devrait également se faire sentir sur le résultat opérationnel d'activité (ROPA), "désormais attendu en territoire positif", a indiqué le groupe dans un communiqué. Seb avait initialement estimé que le ROPA tomberait dans le rouge.

"Depuis mi-mai, avec la régression de l'épidémie et la levée progressive des mesures de confinement, les marchés et notre activité Grand Public ont été mieux orientés qu'estimé, et ce, sur l'ensemble des géographies à l'exception de l'Amérique du Sud", explique l'entreprise.

La société prévient en revanche que "[son] Activité Professionnelle est restée très négative du fait de la fermeture quasi généralisée des hôtels et restaurants sur la période".

Pour l'ensemble de l'année, au vu "des incertitudes en termes de sortie définitive de crise et de tenue de la consommation [qui] restent importantes", Seb juge toujours "impossible à ce stade de quantifier précisément les impacts de Covid-19".

Le groupe maintient ainsi sa prévision d'un chiffre d'affaires et d'un ROPA 2020 "en baisse marquée par rapport à 2019".

