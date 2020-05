Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Seb a annoncé que, dans le cadre d’un accord industriel et capitalistique, il devient le partenaire industrie exclusif d’Angell, spécialiste du vélo à assistance électrique (VAE) nouvelle génération, lancé par Marc Simoncini. Le groupe prendra en charge l’industrialisation et la fabrication des smartbikes dans son usine historique d’Is-sur-Tille (Côte d’Or). Il ajoute que le soutien au projet s’accompagne, par ailleurs, d’une prise de participation dans la société Zebra éditrice de Angell, au travers de son véhicule d’investissement Seb Alliance." Avec Angell, nous sommes heureux de pouvoir mettre à disposition notre savoir-faire industriel pour la fabrication et l'industrialisation en France d'un projet d'avenir. L'innovation et l'entrepreunariat sont des valeurs fortes du Groupe Seb depuis sa création, tout comme Angell " a déclaré Thierry de La Tour d'Artaise.