Groupe Seb : A suivre aujourd'hui

Deux ans et demi après l'intégration de WMF, Seb a lancé chez sa branche "Agenda 21", un programme visant à améliorer rapidement la compétitivité et la performance globale de l'entreprise. Ce programme repose sur l'accélération continue de la croissance de l'activité PCM à travers des investissements accrus en R&D, le lancement de nouveaux produits, l'extension de la capacité de production ainsi que des investissements logistiques à Geislingen, en Allemagne.Il repose également sur un plan d'actions correctives pour l'activité Grand Public.Concernant la reprise de la croissance : des initiatives ont déjà été lancées en Allemagne, capitalisant sur l'excellente notoriété de la marque WMF. La croissance sera alimentée par un développement international plus rapide et des investissements plus importants en innovation pour optimiser le portefeuille produits.Concernant la relance de la compétitivité industrielle : la production d'articles culinaires en inox de Geislingen étant déficitaire, il est prévu de la transférer vers d'autres sites industriels du groupe SEB en Europe d'ici fin 2020, permettant une amélioration sensible de la compétitivité.Le groupe entend par ailleurs réaliser la consolidation des opérations logistiques en Allemagne dans l'entrepôt de Dornstadt."Agenda 21" prévoit enfin la mise en œuvre de processus plus efficaces et d'une révision en profondeur des organisations, conduisant à une réduction des frais généraux.Cette réorganisation pourrait impacter jusqu'à 400 postes, sur 6 200 au total. WMF offrira un ensemble large de mesures : programme de départs volontaires, retraites anticipées et l'accès aux nouveaux postes créés grâce à l'extension de la production de machines à café à Geislingen ainsi qu'à l'augmentation de la capacité de stockage dans l'entrepôt voisin de Dornstadt.