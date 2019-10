Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe Seb a annoncé la finalisation de l’acquisition de Krampouz SAS. Spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills, Krampouz vient compléter à la fois l’offre professionnelle et la gamme Grand Public premium du Groupe SEB.